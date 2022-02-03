ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 9% на заседании 11 февраля - "Ингосстрах-Инвестиции"

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку до 9% на заседании 11 февраля, говорится в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции".

"Потребительская инфляция в РФ за 22-28 января составила 0,19%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 г. ухудшился до 6.4%, а прицельно на IV кв. 2022г он вырос до 4,8%, что в целом выше устаревшего прогноза ЦБ РФ (4,0-4,5%). Исходя из инфляции в 8,8%, мы ожидаем подъема ключевой ставки до 9% на заседании 11 февраля. Улучшение инфляционных ожиданий населения при инфляции, почти равной ключевой ставке, станет фактором для тонкой настройки ДКП вместо резких движений со стороны Банка России, хотя многие аналитики ждут именно резкого подъема ставки до 9,5%, смотря на возросшие доходности ОФЗ", - пишут аналитики "Ингосстрах-Инвестиции".

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