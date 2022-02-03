"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ConocoPhillips с прогнозной ценой $83,9 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Крупный американский нефтяник ConocoPhillips представил отчётность за четвертый квартал 2021 года. На наш взгляд, отчётность эмитента выглядит умеренно позитивно. Компания смогла превысить основные прогнозы аналитиков, что вместе с высокими ценами на нефть позволило менеджменту анонсировать увеличение выплат акционерам. При этом с минимумов декабря котировки акций ConocoPhillips уже выросли на 40%, в связи с чем мы полагаем, что сильные результаты во многом учтены в текущей оценке компании", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

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