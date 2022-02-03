Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам

Москва. 3 февраля. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам перед решением по ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

Курс доллара США составил 76,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,31 руб./EUR1, подорожав на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 39,5 копейки - до 80,92 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 февраля на 16,52 копейки, до 76,6501 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,84 копейки, до 86,561 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам, рынки ждут итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Банк Англии может второй раз подряд повысить ключевую ставку - с текущих 0,25% до 0,5%, на фоне рекордной за 30 лет инфляции в Великобритании, полагают экономисты и аналитики. В последний раз британский ЦБ повышал ставки на двух заседаниях кряду в 2004 году.

Тем временем ЕЦБ вряд ли станет менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам первого в этом году заседания и постарается избежать "ястребиной" риторики, при этом признав наличие инфляционного давления, полагают рынки.

Ранее ЕЦБ сигнализировал, что повышение ставки в краткосрочной перспективе маловероятно, поскольку европейская экономика восстанавливается от пандемии коронавируса медленнее американской.

Эту мысль в середине января повторила глава Европейского Центробанка Кристин Лагард, выступая на онлайн-мероприятии Всемирного экономического форума.

По ее словам, денежно-кредитная политика в еврозоне не будет ужесточаться так же быстро, как в США. На то есть несколько причин, но главная - отставание Европы в темпах восстановления экономики, сказала Лагард. В качестве примера она привела тот факт, что спрос в США сейчас на 30% превышает допандемийный уровень, а в еврозоне показатель только-только вернулся на прежний уровень.

"Когда мы завершим программу покупки активов, мы будет рассматривать и другие меры, включая повышение ставки. Мы должны внимательно изучать статданные и проявлять терпение", - сказала Лагард.

Решение руководства ЕЦБ будет опубликовано в 15:45 МСК в четверг, традиционная пресс-конференция Кристин Лагард стартует в 16:30.

Минфин РФ с 7 февраля по 4 марта направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 634,7 млрд рублей, сообщило ведомство.

Это эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей, что чуть меньше, чем в январе, когда рабочих дней было меньше (36,6 млрд руб.). При этом по общей сумме февральский показатель будет рекордным за всю историю таких операций, превысив январский максимум в 585,9 млрд рублей.

Трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок временно приостановлена Банком России с 24 января 2022 года, напоминает Минфин. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке будет принято ЦБ и с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 1,2% - до $88,4 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,3% - до $87,11 за баррель.

Инвесторы оценивают способность стран ОПЕК+ выполнить обещание по увеличению добычи, пишет Trading Economics. Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта.

Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей - до 415,14 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

"Вчера курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался ниже 75,8 руб./$1, обновив минимумы с 18 января. Такой динамике вчера, помимо умеренно ослабившегося геополитического напряжения, способствовало ослабление доллара на глобальном рынке. Впрочем, вечером курс пары "доллар-рубль" отошел от этих уровней и по итогам дня снизился на 1% - до 76,04 руб./$1. Определенный негатив был связан с новостями о переброске солдат США в восточную Европу. Сегодня рубль продолжает слабеть, другие валюты EM с утра также преимущественно снижались. Геополитическая ситуация продолжает определять более высокую волатильность рубля, и инвесторы будут ждать новых геополитических новостей. Помимо них, сегодня рынок будет ждать итогов заседания ЕЦБ, и более жесткая риторика регулятора может обусловить укрепление евро", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Укрепление российской валюты было временным явлением, и вчерашний разворот мало кого удивил. Рубль позволил себе отойти от долгосрочных минимумов сугубо за счет падения доллара на международной арене, который в свою очередь просел на фоне возросшего интереса к риску. Теперь же наблюдается перемена настроений в рядах инвесторов, которые фиксируют прибыль после недавнего подъема, что возвращает интерес к покупкам защитного доллара. Также не стоит забывать, что геополитика в любом случае не позволит нашей валюте продемонстрировать устойчивый рост. Более того, накладывается агрессивный настрой Федрезерва, который приступит к повышению ставок уже в следующем месяце. Тем временем высокие цены на нефть, которая дорожает в том числе за счет геополитической напряженности, не оказывают значимой поддержки российскому рынку на данном этапе", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 8,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 9,11% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 10,12% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 10,23% годовых.