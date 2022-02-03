"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Юнипро с целью 3 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 3 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 2,3 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что в прошлом году станции компании увеличили производство электроэнергии на 8,4% (г/г), что связано с восстановлением электропотребления и экспортных перетоков после кризисного снижения в 2020г. На увеличение спроса на электроэнергию также повлияли холодная зима в начале прошлого года и летние температурные рекорды. Производство тепловой энергии увеличилось на 12,4%, что также связано с метеорологическими условиями. Учитывая высокую дивидендную доходность и низкие мультипликаторы, компания является одной из самых недооцененных на Московской бирже в секторе электроэнергетики, считают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 3 рубля. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 2,3 рубля риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3", - указывают аналитики инвесткомпании.

ПАО "Юнипро" - одна из наиболее эффективных компаний в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. Основой вид деятельности - производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии.

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