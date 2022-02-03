.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Повышение ставки Банком России в феврале, скорее всего, составит 75 б.п. - Банк "Санкт Петербург"
.
03 февраля 2022 года 13:12
Повышение ставки Банком России в феврале, скорее всего, составит 75 б.п. - Банк "Санкт Петербург"
Повышение ключевой ставки Банком России на заседании 11 февраля, скорее всего, составит 75 б.п., полагают аналитики банка "Санкт Петербург". "2 февраля данные Банка России показали снижение инфляционных ожиданий в январе с максимумов с 2016 года. Так, медианные ожидания населения по инфляции на ближайшие 12 месяцев снизились примерно на 1% до 13,73%. Стоит отметить, впрочем, что опрос проводился с 11 по 20 января, и ответы респондентов не учитывали существенное ослабление рубля, которое традиционно ведет к росту инфляционных ожиданий. Учитывая характер текущей инфляции, во многом ужесточение ДКП объясняется необходимостью сдерживания инфляционных ожиданий, и их снижение в январе определенно приветствуется регулятором. Тем не менее, показатель остается на особо высоких уровнях, и мы продолжаем ожидать повышения ставки на 75 б.п. на заседании в следующую пятницу. Сегодняшние данные по январскому индексу деловой активности в сфере услуг свидетельствовали о существенном росте отпускных цен, что также поддерживает ожидания более жестких действий ЦБ", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
03 февраля 2022 года 12:51
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают операционные результаты Ozon за 4К21 и рекомендует покупать ADS компании с целью 2900 руб. на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре инвестбанка. "Операционные результаты Ozon за 4К21 предполагают, что GMV рос быстрее, чем у главного... читать дальше
.03 февраля 2022 года 12:26
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций AbbVie до $135 за штуку, сохранив рекомендацию "держать" для бумаг компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Прибыль AbbVie на акцию за IV квартал 2021г оказалась лучше ожиданий, а выручка не дотянула до прогноза.... читать дальше
.03 февраля 2022 года 12:06
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific с целевой ценой $55,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 33,9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов Boston... читать дальше
.03 февраля 2022 года 11:47
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги Ozon с целевой ценой 3415 руб. за штуку, отмечается в обзоре банка. "Ozon в IV квартале 2021г увеличил общие продажи (GMV) на 130% г/г, до 175 млрд руб. Также в 4кв., впервые в истории компании, количество заказов за один день превысило... читать дальше
.03 февраля 2022 года 11:40
Рынок акций РФ утром откатился к 3500п по индексу Мосбиржи из-за ухудшения внешней конъюнктуры, растет НЛМК
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг снижается на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также из-за сохраняющихся геополитических рисков вокруг России и Украины, индекс Мосбиржи в снижении протестировал рубеж 3500 пунктов, при этом растут бумаги "НЛМК" на квартальном отчете и новостях о дивидендах; днем влияние на расстановку сил окажут итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике и блок западной статистики. читать дальше
.03 февраля 2022 года 11:31
Банк России может повысить ключевую ставку на 75-100 б.п. по итогам заседания 11 февраля 2022г, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "По итогам всего января месячная инфляция, по нашей оценке, составит около 1%, годовая - около 9%. Цены в первый месяц года растут темпами,... читать дальше
.03 февраля 2022 года 11:16
Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3-5 б.п. в течение торговой сессии в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 3-9 б.п. Инвесторы отыгрывали снижение страновых рисков. 5-летние CDS (страховка от... читать дальше
.03 февраля 2022 года 11:00
Акции Meta Platforms не интересны для покупок в настоящее время, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Meta упала на 23% после первого в истории снижения числа ежедневных пользователей. Объявленный компанией прогноз роста выручки в 1К22 на 7% в годовом исчислении оказался существенно ниже... читать дальше
.03 февраля 2022 года 10:44
Результаты "Московской биржи" за январь благоприятны для динамики акций, говорится в комментарии "Атона". "Операционные результаты биржи за январь выглядят солидно. Оборот торгов на фондовом и денежном рынках значительно выросли в начале года, что, вероятно, связано с возросшей в последнее время... читать дальше
.03 февраля 2022 года 10:29
Потенциал дальнейшего снижения доходности рублевых гособлигаций в ближайшее время выглядит ограниченным, считают аналитики Sber CIB. "Укрепление рубля поддержало в среду настроения на рынке ОФЗ, благодаря чему доходности снизились ещё на 3-10 б. п. Минфин на аукционе разместил максимальный объем... читать дальше
.03 февраля 2022 года 10:15
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,4-77,5 руб./$1 и на уровне 86-88 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". "Курс российского рубля в среду, 2 февраля, продолжил рост в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 76,04 руб. (-0,72... читать дальше
.03 февраля 2022 года 10:04
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты, макростатистика в России, Европе и США: - В России выходят индексы деловой активности PMI (сводный и в секторе услуг) за январь, статистика по... читать дальше
.03 февраля 2022 года 09:54
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 3520-3550п - "Открытие Инвестиции"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3520-3550 пунктов, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Также эксперт отмечает, что в течение дня будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг по... читать дальше
.03 февраля 2022 года 09:38
зможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 77 руб./$1 на торгах в четверг из-за локального охлаждения аппетита инвесторов к риску, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
.03 февраля 2022 года 09:32
Фондовые индексы США закрылись в среду ростом. Индексы Японии и Австралии снижаются, рынок Южной Кореи сильно растет. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.