Повышение ставки Банком России в феврале, скорее всего, составит 75 б.п. - Банк "Санкт Петербург"

Повышение ключевой ставки Банком России на заседании 11 февраля, скорее всего, составит 75 б.п., полагают аналитики банка "Санкт Петербург".

"2 февраля данные Банка России показали снижение инфляционных ожиданий в январе с максимумов с 2016 года. Так, медианные ожидания населения по инфляции на ближайшие 12 месяцев снизились примерно на 1% до 13,73%. Стоит отметить, впрочем, что опрос проводился с 11 по 20 января, и ответы респондентов не учитывали существенное ослабление рубля, которое традиционно ведет к росту инфляционных ожиданий. Учитывая характер текущей инфляции, во многом ужесточение ДКП объясняется необходимостью сдерживания инфляционных ожиданий, и их снижение в январе определенно приветствуется регулятором. Тем не менее, показатель остается на особо высоких уровнях, и мы продолжаем ожидать повышения ставки на 75 б.п. на заседании в следующую пятницу. Сегодняшние данные по январскому индексу деловой активности в сфере услуг свидетельствовали о существенном росте отпускных цен, что также поддерживает ожидания более жестких действий ЦБ", - пишут эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.