Инвестбанк Синара рекомендует покупать бумаги Ozon с целью 2900 руб

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают операционные результаты Ozon за 4К21 и рекомендует покупать ADS компании с целью 2900 руб. на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре инвестбанка.

"Операционные результаты Ozon за 4К21 предполагают, что GMV рос быстрее, чем у главного конкурента, Wildberries, как в 4К21, так и в 2021г в целом: это означает, что Ozon успешно увеличивает свою долю рынка. Вместе с новостями о положительном денежном потоке это должно поддержать интерес инвесторов к акциям компании, которые выглядят особенно привлекательными после распродажи в начале года, ведь даже после сильной динамики в ходе нескольких последних торговых сессий котировки бумаг на 28% ниже уровня конца предыдущего года. Текущие уровни предлагают 75%-ный потенциал роста к нашей справедливой цене на 12 месяцев (2900 руб./акц.), и наш рейтинг акций Ozon по-прежнему "покупать", - пишет аналитик Константин Белов.

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