"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific с целевой ценой $55,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 33,9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific опубликовал отчетность за четвертый квартал. Квартальная выручка компании возросла на 15,5% г/г до отметки $3,13 млрд и на $20 млн превысила наши ожидания. Чистая прибыль компании (по GAAP) составила $80 млн или 6 центов на акцию в сравнении с $196 млн (14 центов на акцию) за аналогичный период 2020 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 45 центов и на 1 цент превысила наши ожидания", - указывает аналитик Зарина Саидова.

Boston Scientific обозначила прогноз по темпу роста годовой выручки в 2022 году в диапазоне 6-8%, а по скорректированной чистой прибыли на акцию - в диапазоне $1,73-1,79, отмечается также в комментарии.

"Акции Boston Scientific находятся в нашем аналитическом покрытии с 2019г. Текущая рекомендация по бумаге - "покупать", целевая цена - $55,5. За последние 12 месяцев бумага принесла доходность в размере 21%. После вышедшей отчетности у нас нет оснований отменять текущую рекомендацию по бумаге, и мы подтверждаем целевой уровень $55,5, предполагающий апсайд 33,9%", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.