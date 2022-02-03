Рынок акций РФ утром откатился к 3500п по индексу Мосбиржи из-за ухудшения внешней конъюнктуры, растет НЛМК

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг снижается на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также из-за сохраняющихся геополитических рисков вокруг России и Украины, индекс Мосбиржи в снижении протестировал рубеж 3500 пунктов, при этом растут бумаги "НЛМК" на квартальном отчете и новостях о дивидендах; днем влияние на расстановку сил окажут итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике и блок западной статистики.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3501,53 пункта (-1,2%, минимум сессии - 3482,8 пункта), индекс РТС - 1437,74 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 76,73 рубля (+0,69 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,1%), бумаги Сбербанка (-2,2% и -1,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") сократила в IV квартале 2021 года EBITDA на 23% по сравнению с III кварталом, до $1,758 млрд, сообщила компания. Прирост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 98%. EBITDA превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали падение на 24%, до $1,738 млн.

Кроме того, совет директоров "НЛМК" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 12,18 рубля на акцию (113% свободного денежного потока), говорится в сообщении компании. Как сообщалось, дивиденды за III квартал составили 13,33 рубля на акцию. Общий размер рекомендованных дивидендов за октябрь-декабрь составляет $0,9 млрд.

США готовы вести с РФ диалог по безопасности без предварительных условий, однако в условиях напряженности вокруг Украины этот процесс не даст эффекта, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы можем разговаривать, предварительных условий для диалога нет, но эта дипломатия никуда не приведет, не приведет к рассмотрению причин для тревоги - наших, трансатлантического сообщества... причин для тревоги РФ, если (дипломатия - ИФ) не будет вестись в более широком контексте деэскалации ситуации", - сказал он на брифинге в среду.

Он сообщил также, что США и европейские партнеры пересмотрят расстановку сил в Европе в том случае, если напряженность на границе с Украиной снизится, причем шаги к деэскалации должна предпринять Россия.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, часть инвесторов предпочла перейти к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям. Отчет ADP о занятости в США, предваряющий пятничную статистику по рынку труда, оказался разочаровывающим. Как ни странно, но данный фактор может поддержать рынки - часть инвесторов может решить, что ухудшение ситуации на рынке труда способно сдержать активность ФРС США в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, что будет способствовать покупкам. Однако, подобная статистика связана с волной "омикрона". Это делает ухудшение ситуации на рынке труда США временным, учитывая наметившееся снижение заболеваемости в Штатах, а значит, не окажет существенного влияния на действия американского регулятора.

В четверг инвесторы обратят внимание на итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также статистику по индексам деловой активности в секторе услуг европейских стран и США и данным по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Статистика может улучшить внешнюю конъюнктуру, что вернет покупки в российские акции. В этом случае индекс МосБиржи сможет отыграть утренние потери и предпринять еще одну попытку выхода выше 3550 пунктов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, негативное влияние геополитического фактора на котировки российских акций снизилось. Власти США теперь будут избегать термина "неминуемое" для характеристики возможного "вторжения" России на Украину. Однако новая волна покупок акций начнется после того, как будет пройден пик инфляции в РФ и появится спрос на российские облигации. Но пока с годовой инфляцией в России все плохо - она ускорилась до 8,82%.

Одновременно рынок акций РФ слабый из-за того, что инвесторы охладели к высоко рискованным активам, включая криптоактивы и активы развивающихся стран. Председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять в среду, что центральный банк начнет серию повышений ставок в марте, положив конец длительному периоду низких процентных ставок. Инвесторам дали время до марта выйти из высоко рисковых активов, включая акции высокотехнологичного сектора.

В США опрос инвесторов на тему вероятной величины падения S&P500 со своего пика от 4 января показал, что прежде чем будет достигнут новый рекордный максимум, большинство видит перспективу снижения на 12,5-20%. Не удивительно, что с таким минорным настроением инвесторы легко расстаются с акциями в случае даже слабого "встречного" ветра. Вышедший накануне отчет Meta Platforms (SPB: FB) оказался хуже ожиданий аналитиков, поэтому после закрытия основной сессии акции "Метавселенной" рухнули на 23%, что ударило по котировкам российских бумаг высокотехнологичного сектора, отмечает Верников.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи может закрепиться ниже 3500 пунктов, рынок акций выглядит слабо.

Ухудшение внешнего фона дает спекулянтам отличный повод для начала фиксации прибыли, заработанной на прошлой неделе. Надеяться на формирование устойчивого восходящего тренда на американском рынке акций в условиях ожидания начала цикла повышения ставки Федрезерва нет смысла. В самом лучшем случае Америка заляжет на какое-то время в боковик, в худшем - может произойти обвал процентов на пятнадцать на фиксации прибыли последних полутора лет и срабатывании "стопов".

На рынке акций РФ днем ситуация может значительно ухудшится за счет сокращения "лонгов" крупными участниками торгов. Уход индекса МосБиржи под отметку 3500 пунктов лишь заставит многих инвесторов активнее фиксировать прибыль, а спекулянтов открывать "шорты". Особые опасения вызывает Сбербанк (MOEX: SBER), последние дни торгующийся намного хуже рынка, бумаги традиционно первыми реагируют на ухудшение внешнего фона и усиление политических и санкционных рисков - с последними двумя факторами пока нет никакого улучшения. Цель снижения акций Сбера теперь смещается в район 230-235 руб.

В нефти также можно ожидать коррекции вниз - как по факту прошедшего заседания ОПЕК+, так и в результате неоднократных неудачных попыток Brent закрепиться выше отметки $90 за баррель. В таком случае картина по российскому рынку акций еще ухудшится, считает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что поводом для более консервативного настроя инвесторов и усиления макроэкономических опасений выступила неожиданно плохая оценка числа рабочих мест в США от ADP в январе: компания сообщила об их сокращении на 301 тыс. при прогнозах роста.

Фьючерсы на основные американские индексы в четверг падают на фоне разочаровавших новостей от Meta, коррекционные настроения на мировых площадках могут сохраниться и в пятницу. Если официальные цифры по рынку труда США, выходящие в пятницу, подтвердят, что число рабочих мест сокращается, негативный настрой на рынках может усилиться. В итоге в четверг на рынке акций преобладает пессимизм, индекс МосБиржи протестировал отметку 3500 пунктов, отмечает Локтюхов.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,5-0,9%, закрывшись вблизи сессионных пиков. Трейдеры оценивали многочисленные квартальные отчеты компаний и статистику. На текущий момент о финрезультатах сообщили 200 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 80% совпали с прогнозами или превзошли их.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью MarketWatch, что выступает за повышение ключевой ставки в марте и считает, что постепенный отказ от крайне мягкой денежно-кредитной политики не станет препятствием для роста экономики.

Тем временем, в США отчет ADP по рынку труда за январь оказался провальным: число рабочих мест в частном секторе упало на 301 тыс. при прогнозах роста на 180-207 тыс., а декабрьский прирост на 807 тыс. был пересмотрен с понижением до 776 тыс.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,3%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, южнокорейский Kospi после выходных вырос на 1,7%, биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), в Европе динамика смешанная (индексы CAC40, FTSE подросли на 0,04-0,2%, DAX просел на 0,3%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 0,9%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала слабая квартальная отчетность Meta Platforms (ранее Facebook): компания сократила чистую прибыль в IV квартале на 8% и дала слабый прогноз на текущий квартал.

Цены на нефть утром в четверг также корректируются вниз на фоне решения ОПЕК+ по квотам и неоднозначной статистики Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в четверг составила $89,38 за баррель (-0,1% и +0,4% в среду), мартовский фьючерс на WTI стоит $88,03 за баррель (-0,3% и +0,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей (эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения на 1,8 млн), запасы бензина выросли на 2,12 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).

Министры стран ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта. Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Неопределенность на нефтяном рынке сохраняется из-за распространения нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", однако мягкая политика правительств в вопросе введения ограничений внушает надежду на сохранение спроса, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+ в среду.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,8%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,7%), OR Group (MOEX: ORUP) (-3,6%).

Подорожали бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+22,7%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+16,5%), расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+6,7%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+6,1%), "префы" "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,7%), бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 31,48 млрд рублей (из них 11,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,95 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,6 млрд рублей на акции "Яндекса").