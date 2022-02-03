ПСБ рекомендует покупать бумаги Ozon с целью 3415 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги Ozon с целевой ценой 3415 руб. за штуку, отмечается в обзоре банка.

"Ozon в IV квартале 2021г увеличил общие продажи (GMV) на 130% г/г, до 175 млрд руб. Также в 4кв., впервые в истории компании, количество заказов за один день превысило отметку в 1 миллион. Значительно подросла и база активных покупателей. За прошедший квартал их количество возросло на 85% г/г. Мы положительно оцениваем представленные результаты. Бизнес OZON продолжает активно развиваться, о чём свидетельствует кратный рост продаж и заказов, а также положительный операционный денежный поток в IV кв. Отметим, что фактический рост продаж по итогам всего года составил 125% г/г, заметно превзойдя прогнозы компании (120% г/г). OZON представил и неплохие прогнозы на 2022г: общие продажи (GMV) должны увеличиться на 80% в сравнении с 2021г. Сохраняем рекомендацию "покупать" для акций OZON с целевой ценой 3 415 рублей", - пишут эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.