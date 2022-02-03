ЦБ РФ может повысить ставку на 75-100 б.п. в феврале - Инвестбанк Синара

Банк России может повысить ключевую ставку на 75-100 б.п. по итогам заседания 11 февраля 2022г, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"По итогам всего января месячная инфляция, по нашей оценке, составит около 1%, годовая - около 9%. Цены в первый месяц года растут темпами, превышающими норму. Принимая во внимание стабильно высокие фактические цифры и такие же инфляционные ожидания, мы предполагаем дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ключевой ставки на 75- 100 б. п. на заседании совета директоров Банка России 11 февраля", - отмечает эксперт инвестбанка Сергей Коныгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.