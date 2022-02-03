Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3-7 б.п. в четверг - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3-5 б.п. в течение торговой сессии в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 3-9 б.п. Инвесторы отыгрывали снижение страновых рисков. 5-летние CDS (страховка от дефолта) на Россию опустились на 22 б.п., ниже отметки 200 пунктов. Также оптимизм инвесторов поддержал успешный аукцион Минфина. Ведомство разместило 7-летние ОФЗ 26237 на 74,7 млрд руб. при спросе 102,9 млрд руб. Всего было удовлетворено 109 заявок, из которых 11 с суммами от 2 млрд руб. обеспечили почти 60% размещения. Доходность размещения ОФЗ 26237 по цене отсечения составила 9,60% годовых, что предполагает премию 1 б.п. к закрытию торгов во вторник", - пишет эксперт.

Высокий интерес к ОФЗ Монастыршин связывает с отложенным спросом (Минфин отменил два предыдущих аукциона) и реинвестированием части средств от выплаты купонов и погашений ОФЗ за последнюю неделю на общую сумму 120 млрд руб.

"Впрочем, текущий оптимизм может оказаться временным, - полагает аналитик. - Вышедшие вчера данные по недельной инфляции в РФ просигнализировали об ускорении инфляции до 8,8% в годовом сравнении (8,4% в декабре). Такая статистика усиливает вероятность повышения ставки на заседании 11 февраля до 9,5% (+100 б.п.) и сохранение сигнала о возможности дальнейшего повышения ставки. В четверг с утра на глобальных рынках спрос на рисковые активы снижается, что вместе с негативными данными по инфляции в РФ будет оказывать давление на рынок ОФЗ. На таком фоне не исключаем роста доходности по всей кривой ОФЗ на 3 - 7 б.п.".

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