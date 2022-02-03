Идея дня: акции Meta Platforms не интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Meta Platforms не интересны для покупок в настоящее время, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Meta упала на 23% после первого в истории снижения числа ежедневных пользователей. Объявленный компанией прогноз роста выручки в 1К22 на 7% в годовом исчислении оказался существенно ниже ожиданий рынка на уровне 18% за весь 2022 год. Акции торгуются вблизи рекордно низкого значения прогнозного EV/EBITDA 10,5x, но мы не рекомендуем их к покупке", - пишут эксперты.

Они указывают на ряд причин, по которым пока стоит воздержаться от покупок:

1) Мы ожидаем, что потребители будут тратить больше времени и средств на оффлайн развлечения

2) Усиливается конкуренция со стороны более специализированных и хорошо финансируемых платформ

3) Число пользователей, возможно, достигло пика, и инвесторы будут нервничать в преддверии следующих финансовых результатов в начале мая

4) Метавселенной потребуется несколько лет, чтобы начать показывать значительный доход. Инвесторы могут не захотеть платить высокие мультипликаторы за эту будущую возможность.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.