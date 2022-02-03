Результаты Московской биржи за январь благоприятны для динамики акций - "Атон"

Результаты "Московской биржи" за январь благоприятны для динамики акций, говорится в комментарии "Атона".

"Операционные результаты биржи за январь выглядят солидно. Оборот торгов на фондовом и денежном рынках значительно выросли в начале года, что, вероятно, связано с возросшей в последнее время волатильностью на рынках (индекс РТС потерял 8,3% с начала года). Мы считаем, что представленные результаты могут поддержать динамику цен на акции: "Московская биржа" в настоящий момент торгуется с мультипликатором P/E 2022П 10,7x против исторического среднего значения 13-14x. Расчетная дивидендная доходность по бумаге за 2022г составляет примерно 7,97%", - пишут аналитики инвесткомпании.

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