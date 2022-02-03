Потенциал снижения доходности ОФЗ в ближайшее время ограничен - Sber CIB

Потенциал дальнейшего снижения доходности рублевых гособлигаций в ближайшее время выглядит ограниченным, считают аналитики Sber CIB.

"Укрепление рубля поддержало в среду настроения на рынке ОФЗ, благодаря чему доходности снизились ещё на 3-10 б. п. Минфин на аукционе разместил максимальный объем ОФЗ с сентября прошлого года без премии ко вторичному рынку. По нашему мнению, потенциал дальнейшего снижения доходности ОФЗ в ближайшее время выглядит ограниченным. Последние данные по инфляционным ожиданиям в России указывают на высокую вероятность повышения ставки Банком России на 100 б.п." - указывают эксперты в комментарии.

Также в инвестбанке отмечают, что для движения выше отметки $90 за баррель нефти марки Brent нужны новые факторы роста, которых пока не видно. При этом сильный уровень поддержки находится возле уровня $88 за баррель.

Рубль в четверг может стабилизироваться около отметки 76 руб./$1, считают аналитики Sber CIB.

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