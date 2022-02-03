Рубль будет торговаться в диапазоне 76,4-77,5 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,4-77,5 руб./$1 и на уровне 86-88 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в среду, 2 февраля, продолжил рост в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 76,04 руб. (-0,72 руб.), курс евро - 86,00 руб. (-0,43 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга снижается на 0,34% и составляет $89,17 за баррель. Возвращение Минфина к традиционным аукционам по размещению ОФЗ по средам стало для инвесторов сигналом о сокращении геополитических рисков. На открытии торгов в четверг российский рубль отступает в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 76,4-77,5 руб. в паре с долларом и на уровне 86-88 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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