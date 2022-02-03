Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты, макростатистика в России, Европе и США:

- В России выходят индексы деловой активности PMI (сводный и в секторе услуг) за январь, статистика по золотовалютным резервам;

- "НЛМК" опубликует финансовые результаты;

- Ожидается отчетность Shell и ConocoPhillips за четвёртый квартал 2021 года;

- Решение по монетарной политике примут ЕЦБ и Банк Англии;

- В еврозоне и США выйдут индексы деловой активности PMI (сводный и в секторе услуг) за январь.

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