Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 3520-3550п - "Открытие Инвестиции"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3520-3550 пунктов, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Также эксперт отмечает, что в течение дня будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг по различным странам и сводные индикаторы.

"Банк Англии проведёт заседание по ставке, и на рынке ждут, что 8 из 9 членов монетарного комитета проголосуют за ужесточение денежной политики. Затем уже ЕЦБ огласит итоги своего заседания, но в данном случае изменений в денежной политике не ожидается", - обращает внимание Кочетков.

В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, индексы деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор, индекс ISM в сфере услуг, а также отчёт по производственным заказам.

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