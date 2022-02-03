Возможно ослабление рубля до 77 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 77 руб./$1 на торгах в четверг из-за локального охлаждения аппетита инвесторов к риску, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников

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