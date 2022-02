Фондовые индексы США закрылись в среду ростом. Индексы Японии и Австралии снижаются, рынок Южной Кореи сильно растет. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, закрывшись вблизи сессионных пиков.

Трейдеры оценивали многочисленные квартальные отчеты компаний. На текущий момент о результатах сообщили 200 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 80% совпали с прогнозами или превзошли их.

Между тем настроения инвесторов остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, тогда как с другой - выражают уверенность в восстановлении американской экономики. Это приводит к волатильности на рынке, пишет MarketWatch.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью MarketWatch, что выступает за повышение ключевой ставки в марте, и считает, что постепенный отказ от крайне мягкой денежно-кредитной политики не станет препятствием для роста экономики.

Бумаги PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. рухнули на 24,6%. Американская платежная система в целом оправдала ожидания рынка по прибыли и выручке в четвертом квартале 2021 года, однако осторожный прогноз смутил инвесторов.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 7,5%. Холдинговая компания Google зафиксировала рост прибыли и выручки в четвертом квартале 2021 года сильнее прогнозов рынка, а также объявила о решении провести сплит акций.

Котировки акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) выросли на 5,1%. Производитель микрочипов в четвертом квартале 2021 года получил рекордную выручку, которая оказалась лучше прогноза рынка.

Бумаги Starbucks Corp. (SPB: SBUX) потеряли в цене 1,1%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в первом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превзошла ожидания.

Акции General Motors (SPB: GM) снизились на 1,1%. Крупнейший американский автопроизводитель в четвертом квартале 2021 года сократил чистую прибыль на 39%, скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Marathon Petroleum (SPB: MPC) Corp. снизилась на 6,1%, хотя американская нефтеперерабатывающая компания в четвертом квартале увеличила чистую прибыль в 2,6 раза, при этом скорректированный показатель существенно превзошел прогноз.

Акции Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) подешевели на 3,9%. Биофармацевтическая компания в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 75%, в основном из-за непредвиденных судебных издержек.

Бумаги Boston Scientific (SPB: BSX) Corp. снизились на 4,7%. Производитель медицинских инструментов сократил чистую прибыль в четвертом квартале минувшего года, но увеличил скорректированную прибыль и выручку. Прогноз компании на первый квартал не оправдал ожиданий аналитиков.

Акции D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) подорожали на 1,6% на фоне превзошедших прогнозы результатов застройщика за первый финансовый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду поднялся на 224,09 пункта (0,63%) и составил 35629,33 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 42,84 пункта (0,94%) - до 4589,38 пункта.

Nasdaq Composite набрал 71,54 пункта (0,5%) и составил 14417,55 пункта.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК в четверг составляет $89,26 за баррель, что на $0,21 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,31, до $89,47 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,92 за баррель, что на $0,34 (0,39%) ниже итогового значения сессии в среду. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,06 и составила $88,26 за баррель.

Инвесторы оценивают способность стран ОПЕК+ выполнить обещание по увеличению добычи, пишет Trading Economics.

Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта.

Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей - до 415,14 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Товарные резервы бензина выросли на 2,12 млн баррелей и составили 250,04 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн баррелей, до 122,74 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются в ходе торгов в четверг вслед за технологическим сектором, сообщает Trading Economics.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, слабая квартальная отчетность Meta Platforms (ранее Facebook). Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале на 8% и дала слабый прогноз на текущий квартал.

В то же время рынок акций Южной Кореи, который возобновил работу после длительных праздников, демонстрирует уверенный подъем. При этом биржевые площадки материковой части Китая и Гонконга остаются закрытыми из-за празднования нового года по лунному календарю.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК уменьшился на 1,1%.

В число лидеров снижения котировок входят акции транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-12,9%), а также технологических компаний M3 Inc. (-9,5%), Panasonic Corp. (-7,3%), Lasertec Corp. (-5,7%), Casio Computer Co. (-6,8%), Advantest (-3,7%).

Кроме того, дешевеют бумаги производителя потребительской электроники Sony (-6,6%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,1%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-3,7%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг потерял 0,1%.

Существенно подешевели бумаги представителей полупроводниковой отрасли, включая Brainchip Holdings (-9,7%), Xero Ltd (-5%), Wisetech Global (-8%), Altium Ltd (-6,9%), NextDC Ltd (-3,4%) и Technology One Ltd (-6,6%).

При этом цена акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 3,1% и 2,4% соответственно вслед за подъемом стоимости меди и золота.

Котировки бумаг Westpac Banking выросли на 2,3% после публикации сильной квартальной отчетности.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:42 МСК поднялся на 2,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,6%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи в январе достиг максимальной отметки за полгода - 52,8 пункта по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее. Это обусловлено, в том числе, ростом заказов из-за рубежа.