Цены рублевых корпбондов в четверг не покажут существенной динамики

Москва. 3 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг не покажут существенной динамики на фоне локального ухудшения внешней конъюнктуры, отсутствия новых важных сообщений на геополитическую и санкционную тематику, инвесторы будут ожидать решение ЕЦБ по ставке и блока западной статистики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Индексы акций в США накануне выросли на 0,5-0,9%, закрывшись вблизи сессионных пиков. Трейдеры оценивали многочисленные квартальные отчеты компаний и статистику. На текущий момент о финрезультатах сообщили 200 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 80% совпали с прогнозами или превзошли их.

Между тем настроения инвесторов остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, тогда как с другой - выражают уверенность в восстановлении американской экономики. Это приводит к волатильности на рынке, пишет MarketWatch.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью MarketWatch, что выступает за повышение ключевой ставки в марте и считает, что постепенный отказ от крайне мягкой денежно-кредитной политики не станет препятствием для роста экономики.

Тем временем, в США отчет ADP по рынку труда за январь оказался провальным: число рабочих мест в частном секторе упало на 301 тыс. при прогнозах роста на 180-207 тыс., а декабрьский прирост на 807 тыс. был пересмотрен с понижением до 776 тыс.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,5%, японский Nikkei 225 - на 1%, южнокорейский Kospi после выходных вырос на 2,1%, биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 1%).

Цены на нефть утром в четверг также корректируются вниз на фоне решения ОПЕК+ по квотам и неоднозначной статистики Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:47 МСК в четверг составила $89,24 за баррель (-0,3% и +0,4% в среду), мартовский фьючерс на WTI стоит $87,86 за баррель (-0,5% и +0,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей (эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения на 1,8 млн), запасы бензина выросли на 2,12 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).

Министры стран ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта. Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Неопределенность на нефтяном рынке сохраняется из-за распространения нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", однако мягкая политика правительств в вопросе введения ограничений внушает надежду на сохранение спроса, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+ в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,824 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,891 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 февраля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 729,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+1,3%), "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (+0,53%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-19" (-0,6%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,47%) и "ФСК ЕЭС БО-03" (-0,4%).