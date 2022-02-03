Вероятна консолидация цены нефти в нижней части диапазона $88-92/барр. в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в нижней части диапазона $88-92 за баррель на торгах в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Нефть марки Brent остается под небольшим давлением в четверг утром и, по-нашему мнению, будет проторговывать нижнюю часть диапазона $88-92 за баррель в отсутствие значимых новостных триггеров", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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