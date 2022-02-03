Возможна повышенная волатильность в ADS Ozon в кратко- и среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно сохранение повышенной волатильности в бумагах (ADS) Ozon в кратко- и среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии BCS Express.

"Ozon представил позитивные предварительные операционные результаты за IV квартал 2021 года. Компания продолжает стремительный рост, показывая улучшение по ключевым операционным метрикам. Ожидания по росту показателя GMV в 2022 году более чем на 80% также должны добавить оптимизма долгосрочным инвесторам. Новости о положительном FCF в IV квартале вряд ли могут стать драйвером для динамики акций, так как увеличение свободного денежного потока наверняка было обеспечено сезонным сокращением оборотного капитала из-за сезона распродаж, новогодних праздников. Более важным моментом в финансовом отчете будет динамика EBITDA, - отмечает эксперт инвестиционной компании Дмитрий Пучкарев. - Долгосрочные ожидания по бумагам Ozon позитивные. Котировки сильно скорректировались в последние месяцы под давлением роста процентных ставок в США и переоценки "историй роста" в целом, дополнительное давление на бумаги оказывал фактор геополитики. В кратко- и среднесрочной перспективе волатильность может оставаться повышенной".

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