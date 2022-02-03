Ближайшие перспективы рынка акций РФ нейтральны - BCS Express

Ближайшие перспективы российского рынка акций нейтральны, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Взгляд на ближайшие перспективы нашего рынка акций остается нейтральным. По индексу Мосбиржи актуальна зона технического сопротивления около 3580-3595 пунктов. В случае преодоления этих рубежей далее цели сместятся ближе к 3680-3720 пунктам. В четверг такой сценарий реализовать будет сложно. Наоборот, с утра внешний фон располагает к умеренному снижению, - пишет аналитик инвесткомпании. - Среди отдельных секторов по-прежнему большую устойчивость к внешнему негативу могут показывать акции нефтегазового сектора, выигрывающие от благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых площадках. Кроме того, нефтяники продолжат наращивать добычу в рамках сделки ОПЕК+. Так, в марте объемы производства могут быть увеличены еще на 100 тыс. б/с. Новости, касающиеся геополитических событий, постепенно теряют значимость в плане влияния на биржевые котировки, так как общая ситуация практически не меняется. Однако это временная ситуация. Любые существенные признаки сближения позиций России и западных стран или же эскалации могут вызывать сильные колебания".

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