Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро после сообщений о переброске в Европу дополнительных военных сил США

Москва. 2 февраля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" в среду вечером; рубль растерял част роста на сообщениях, что США перебрасывают в Европу дополнительные военные силы "в связи с обстановкой в Европе и действиями РФ вблизи Украины".

Курс доллара США составил 76,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 52 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,17 руб./EUR1, подешевев на 26 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,3 копейки - до 80,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял часть роста первой половины дня, но продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах. Негативное влияние на инвесторов, хотя и не очень существенное, оказали новости, что командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями РФ вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию. Об этом в среду на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Я прояснить некоторые вопросы. Эти перемещения (войск - ИФ) носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности", - подчеркнул он.

Перебрасываемые в Европу дополнительные американские вооруженные силы не предназначены для участия в боевых действиях на Украине, отметил Джон Кирби. "Эти силы обучены и оснащены для проведения различных миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников", - сказал он.

По словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии".

"Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию", - продолжил он, отметив, что все эти перемещения войск не имеют отношения к 8,5 тыс. военнослужащим, которые готовы к переброске в Европу. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае распоряжения", - подчеркнул Кирби.

В центре внимания глобальных рынков на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, итоги которых будут подведены в четверг. ЕЦБ не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам первого в этом году заседания и постарается избежать "ястребиной" риторики, при этом признав наличие инфляционного давления, полагают аналитики и экономисты. Тем не менее, участники рынка считают, что ключевая ставка будет повышена дважды на 10 базисных пунктов в конце этого года.

При этом большинство экспертов полагают, что в четверг Банк Англии второй раз подряд повысит ключевую ставку - до 0,5% с текущих 0,25% годовых, на фоне рекордной за 30 лет инфляции в стране. В последний раз британский ЦБ повышал ставки на двух заседаниях подряд в 2004 году.

Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания на прошлой неделе ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщила о планах свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Курс денежно-кредитной политики ФРС не так далек от нейтрального уровня, как кажется, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Нейтральная ДКП означает, что центробанк не пытается ни ускорить, ни замедлить рост экономики. По оценкам Федрезерва, этому соответствует уровень ключевой процентной ставки в районе 2,5%. Сейчас ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) находится в диапазоне от 0% до 0,25%.

Однако с учетом того, что ФРС вскоре приступит к активному сокращению объема активов на своем балансе, общий курс монетарной политики может довольно быстро выйти на нейтральный уровень, отметил Баллард. Кроме того, доходность двухлетних гособлигаций США уже подскочила на 100 базисных пунктов, приводит его слова издание MarketWatch.

"В совокупности эти факторы придают мне уверенности в том, что мы не отстаем от экономического цикла. На самом деле мы проводим хорошую политику - возможно, со стороны так не кажется, поскольку мы пока не начали действовать", - сказал Баллард. "Такая политика сможет успешно взять под контроль инфляцию", - отметил глава ФРБ Сент-Луиса.

Баллард, известный своими "ястребиными" взглядами, в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Цены на нефть слабо снижаются вечером в среду после завершения встречи представителей ОПЕК+. Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 2 марта.

Министры подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду снизилась на 0,02% - до $89,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,19% - до $88,03 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей - до 415,14 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта дорожает к доллару и евро на торгах в среду, при этом доллар также снижается и к большинству валют развивающихся стран. "Геополитическая тематика по-прежнему присутствует в повестке дня. В частности, информационные агентства сообщают о том, что президент США одобрил отправку дополнительных сил в Восточную Европу в связи с угрозой нарастания напряженности вокруг Украины. Тем не менее, влияние геополитических новостей на курс сейчас не насколько сильно, как это было в конце января", - отмечает Беспалов.

"Если говорить о статистике, то предварительные данные по инфляции в еврозоне по итогам января, опубликованные в среду, оказались выше ожиданий - инфляция выросла до 5,1% г/г. Решения по ставкам от ЕЦБ и Банка Англии будут опубликованы в четверг, и, если в случае ЕЦБ участники рынка будут обращать внимание скорее на риторику, то Банк Англии, вероятно, повысит ставку. В США в среду опубликовали статистику по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, которая охватывает только частный сектор. Показатель неожиданно продемонстрировал снижение на 301 тысячу, хотя консенсус-прогноз предполагал рост. Официальная государственная статистика по рынку труда в США, которая влияет в том числе на решения ФРС, будет опубликована в пятницу. Из российской статистики нельзя не упомянуть данные опроса "инФОМ" по инфляционным ожиданиям Россиян, которые в январе хоть и снизились до 13,7%, все же остаются высокими, что увеличивает вероятность более жестких действий ЦБ на заседании в следующую пятницу", - также говорит аналитик.

"Национальная валюта продолжает отыгрывать снижение геополитических рисков, чему способствует смещение фокуса инвесторов на фундаментальные факторы. В результате пара "доллар-рубль" в очередной раз сделала существенный шаг в сторону диапазона 73-75 рублей, более адекватному с точки зрения текущих цен на нефть. В случае продолжения снижения геополитических рисков, ожидаем, что в ближайшие дни американская валюта может протестировать верхнюю границу данного коридора. При этом некоторая перепроданность, наблюдающаяся в долларе, может способствовать краткосрочным отскокам, спровоцированным фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в американской валюте", - полагает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 февраля на 64,53 копейки, до 76,4849 руб./$1, и уменьшил курс евро на 50,43 копейки, до 86,2826 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 69,89 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,2008 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 67,58 копейки и составил 76,1852 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 193,498 млн, из которых $872,441 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 321,057 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 50,6 копейки, до 86,1274 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 42,96 копейки, подешевев до 86,0782 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR516,168 млн, из которых EUR107,865 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR408,303 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 8,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 8,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 9,12% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 17 б.п. - до 10,08% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 15 б.п. - до 10,21% годовых.