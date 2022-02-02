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02 февраля 2022 года 19:25

Рынок акций РФ завершил день смешанной динамикой индексов на фоне просевшей нефти и укрепления рубля

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ завершил основные торги смешанной динамикой индексов на фоне просевшей нефти после решения ОПЕК+ увеличить квоты на очередные 400 тыс. б/с, укрепления рубля, а также ослабления "бычьего" настроя внешних фондовых площадок после выхода в США слабой январской статистики ADP по рынку труда, что угрожает экономике стагфляцией в условиях растущей инфляции.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3543,8 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1463,9 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,5%.

Доллар упал до 76,26 руб./$1 (-0,55 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), бумаги "Московской биржи" (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре во вторник продолжили обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России в контексте письменной реакции США и НАТО на переданные им проекты международно-правовых соглашений. Обсуждены возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают изучаться, говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства.

В Кремле заявили, что планов новых прямых переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом пока нет.

Тем временем, в Кремле также обеспокоены санкционной непредсказуемостью США, хотя у России есть планы по хеджированию рисков и минимизации последствий возможных рестрикций, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления из Вашингтона о возможных разрушительных санкциях против РФ, которые заблокируют банковские операции с долларами в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, рынок акций РФ в среду предпринял попытку продолжения роста, однако не смог выйти выше максимумов предыдущей сессии. Поддержку бумагам оказывали снижение геополитических рисков и внешняя конъюнктура, однако к вечеру эти факторы потеряли актуальность, а негативом для индекса МосБиржи стало укрепление рубля. В итоге очередная попытка закрепиться выше 3550 пунктов (что стало бы сигналом подтверждения сценария роста с целями в районе 3800-3900 пунктов) оказалась неудачной.

По оценке главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, лучше рынка в среду выглядели расписки Softline (MOEX: SFTL) (+10,3%) на фоне существенного увеличения программы обратного выкупа акций с $10 млн до $100 млн. Хорошую динамику также показали другие компании из технологического сектора (Ozon, "Яндекс"). Ozon представил сильные операционные результаты за IV квартал и сообщил о позитивном свободном денежном потоке, что воодушевило инвесторов. После масштабной коррекции IT-сегмента в течение января, инвесторы находят текущие оценки привлекательными даже в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Колебания основных blue chips были незначительными и разнополярными - похоже, рынок взял небольшую передышку после масштабного роста в предыдущие сессии, полагает эксперт.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, на российском рынке в среду наблюдалась небольшая волна фиксации прибыли после шести сессий роста. Основные потери пришлись на финансовый сектор, который остается главной целью анонсированных США и Великобританией возможных санкций. Нельзя сказать, что участники рынка сильно напуганы сохраняющейся риторикой, но в геополитическом плане пока подвижек нет. Впрочем, серия переговоров с главами европейских стран все-таки дает надежду на то, что это временная заминка, а не смена тенденции.

Европейские индексы в среду выросли на фоне повышения ожиданий роста прибыли корпораций. Лидерами дня были секторы химии, путешествий и гостеприимства, а также финансов. В последнем случае можно говорить о росте ожиданий, что ЕЦБ все же придется реагировать на разгоняющуюся инфляцию (в январе инфляция еврозоны ускорилась до 5,1% с 5,0% в декабре, хотя ожидалось замедление до 4,4%).

Нефть вечером подешевела после дневного роста. На рынке озвучивается идея, что ОПЕК+ следовало бы повысить ежедневное производство уже на 800 тыс. баррелей. Однако, учитывая данные по восстановлению добычи в предыдущие месяцы, многие на рынке сомневаются в том, что для этого есть физические возможности. В январе ОПЕК выполняла условия сделки ОПЕК+ на 132%, а Россия на 107%. Соответственно, даже более активный план восстановления производства может не дать результата. Отчет Минэнерго США показал недельное снижение запасов нефти, что может вернуть котировки к уровню $90 за баррель Brent, считает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российские индексы в среду двигались разнонаправленно под влиянием поступающих новостей, динамики внешних рынков и нефтяных котировок. Внешний фон был сдержанно позитивным. Текущие геополитические сигналы указывают скорее на временную стабилизацию ситуации, чем на ее полноценное улучшение, однако с точки зрения инвесторов такое положение в любом случае лучше, чем усиление эскалации.

В ОПЕК+ по итогам заседания министерского комитета решили сохранить в марте темп наращивания добычи нефти на 400 тыс. б/с. Решение это было ожидаемым, тем не менее котировки отреагировали локальным ростом к $90 за баррель на факт сохранения единства позиции крупнейших нефтеэкспортеров.

В четверг внимание инвесторов, помимо геополитических коллизий, будет сосредоточено на сигналах центробанков, сырьевых ценах, сводках пандемии, экономической статистике, сезоне отчетностей в США. ЕЦБ и Банк Англии примут решения по процентным ставкам. Индекс МосБиржи 3 февраля может сформироваться в диапазоне 3480-3600 пунктов, считает Бахтин.

В Азии во вторник индексы акций продолжили подъем (австралийский ASX Australia подрос на 1,2%, японский Nikkei 225 - на 1,7%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), подросли Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,9%) и Штаты (индексы прибавляют 0,1-0,5%).

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 5,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Это максимальный показатель за всю историю ведения расчетов, инфляция ускорилась по сравнению с 5% в декабре. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста цен на 4,4%, эксперты The Wall Street Journal - на 4,3%.

Тем временем, в США отчет ADP по рынку труда за январь оказался провальным: число рабочих мест в частном секторе упало на 301 тыс. при прогнозах роста на 180-207 тыс., а декабрьский прирост на 807 тыс. был пересмотрен с понижением до 776 тыс.

Цены на нефть вечером в среду сначала локально подросли (Brent поднималась до $90,5 за баррель) на фоне новостей от ОПЕК+, после чего растеряли весь прирост. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $89,19 за баррель (+0,03%), мартовский фьючерс на WTI стоит $88,1 за баррель (-0,1%).

Министры ОПЕК+ проголосовали в среду за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники "Интерфакса". Следующая встреч министров ОПЕК+ назначена на 2 марта.

Тем временем, как отмечают аналитики, многие страны ОПЕК+ пока не смогли нарастить добычу до согласованного уровня, так что по факту альянс перевыполняет соглашение о сокращении нефтедобычи.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей (эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения на 1,8 млн), запасы бензина выросли на 2,12 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Квадры" (MOEX: TGKD) (+14,7%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7,5%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,4% и +11% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,3% и +4,4% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+2%).

Подешевели бумаги "Квадры" (-5,5%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-3,8%), акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-3,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,7%).

Обыкновенные акции ПАО "Квадра" скорректировались после роста накануне почти на 61%, при этом "префы" продолжили рост на новостях о продаже пакета 82,47% акций компании структуре "Росатома". Как сообщалось накануне, группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра". "Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", - говорится в сообщении "Онэксима".

По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд руб. Это примерно совпадает с оценкой компании, проведенной PwC по заказу "Онэксима". Консультанты оценивали 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд руб., сообщал ранее "Интерфакс".

Чистая прибыль банка "Уралсиб" за 2021 год без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 15,310 млрд руб. против 10,065 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 119,81 млрд рублей (из них 39,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,55 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,69 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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