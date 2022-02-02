Цены евробондов РФ в среду заметно подросли на фоне снижения геополитических рисков, пятилетний CDS опустился ниже 200п

Москва. 2 февраля. Котировки российских еврооблигаций в среду заметно подросли благодаря локальному снижению геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Пятилетний CDS на российский долг опустился ниже 200 пунктов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 40 базисных пунктов по отношению к закрытию 1 февраля и составила 108,29% от номинала, что соответствует доходности 3,855% годовых (снижение на 17 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день всего на 3 базисных пункта, составив 102,86% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 1,225% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 15,5 пункта, составив 263 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 453 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 121,58% от номинала (доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 4,33% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 397 базисных пунктов, поднявшись до 116,51% от номинала (доходность снизилась на 28 базисных пунктов и составила 4,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 80 базисных пунктов, до 103,88% от номинала (доходность снизилась на 20 пунктов, до 3,77% годовых), с погашением в 2023 году - на 24 базисных пункта, до 104,26% от номинала (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов и составила 2,18% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 390 базисных пунктов, до 112,93% от номинала (доходность снизилась на 24 базисных пункта и составила 4,4% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 126 базисных пунктов - до 101,87% от номинала (доходность снизилась на 26 пунктов, до 3,86% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций сегодня продемонстрировал довольно мощное восстановление котировок благодаря наблюдаемому в последние дни снижению геополитических рисков. Наибольший ценовой рост показали "длинные" выпуски - их котировки выросли за день на 4-4,5 процентного пункта; при этом среднесрочные выпуски евробондов РФ подорожали на 1-2 процентных пункта. Этому способствовали как примирительные заявления, так и объявленное накануне "Газпромом" (MOEX: GAZP) увеличение прокачки газа через Украину. А это уже не только словесные интервенции, но и реальные действия, свидетельствующие о том, что есть какое-то движение в сторону компромисса. Таким образом, некоторое снижение геополитической напряженности вокруг России позитивно сказалось на динамике цен российских евробондов. На рынке появились активные покупатели, но предложение сейчас довольно ограниченное, что в итоге ведет к заметному росту цен без значимых объемов. Аналогичная ситуация наблюдалась, когда рынок падал - были активные продавцы, а покупателей было мало, что вело к заметному падению котировок тоже без объемов. При этом уровень базовых процентных ставок в последние дни практически не меняется. На этом фоне пятилетняя страховка от дефолта (CDS) на российский госдолг опустилась сегодня ниже 200 пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.