Рубль в феврале может укрепиться до 74-76 руб./$1 - BCS Express

Если геополитическая обстановка не ухудшится, рубль в феврале может укрепиться до 74-76 руб./$1, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Январь оправдал статус одного из самых неблагоприятных для рубля, потери к доллару составили 3,5%, а в моменте достигали почти 7,7%. Февраль исторически является достаточно удачным месяцем для российской валюты, и пока она идет в русле данной тенденции. Мы уже наблюдаем, что участники российского рынка выработали определенный иммунитет к негативной геополитической риторике. Вероятно, далее рублевые активы будут реагировать лишь на очевидные сигналы, свидетельствующие об изменении фактора геополитики в худшую сторону, в первую очередь на реальные действия сторон геополитического конфликта", - пишет аналитик инвесткомпании.

Бабин полагает, что продолжение диалога России и Запада по этой теме, даже если оно будет носить острый характер, без конкретных шагов сможет оказывать все меньшее влияние на рубль, поскольку в его текущие котировки заложены достаточно высокие риски реализации негативных сценариев. Поэтому, если мировые рынки удержатся от новой, более серьезной волны снижения, в феврале доллар может опуститься в диапазон 74-76 руб./$1, полагает аналитик. Бабин призывает не забывать о большой непредсказуемости фактора геополитики, что само по себе сохраняет высокую неопределенность, негативно влияющую на рублевые активы.

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