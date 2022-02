"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги BioМarin и AMD, убрав акции Incyte и Camping World, сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Western Digital, East West Bancorp, Walt Disney Co., Delta Air Lines, Dominion Energy, BioМarin, Bristol-Myers, AMD, Zendesk Inc., Halliburton Co.

"С начала года наш портфель показал значительно лучшую динамику по сравнению с S&P 500, - указывают аналитики. - Драйверами роста стали бумаги из сектора здравоохранения (Bristol-Myers Squibb и Incyte), а также акции с экспозицией на высокие цены на нефть (Halliburton) и начало цикла повышения ставок (East West Bancorp). На фоне снижения рынков мы сокращаем долю защитных активов и исключаем акции Incyte. Мы меняем их на акции биотехнологической компании BioМarin Pharmaceuticals, где видим более высокий потенциал роста в связи с ожидаемым одобрением генной терапии от гемофилии А в 2022г".

Также эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" исключили акции Camping World Holding, сохранив долгосрочно позитивный взгляд на компанию на фоне высокого спроса на автодома. Вместо них добавлены бумаги Advanced Micro Devices (AMD), которые выглядят привлекательно в условиях прошедшей коррекции и сильной отчетности за IV кв. 2021г.

