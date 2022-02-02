Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря общемировому спросу на риск и уменьшению геополитической напряженности вокруг РФ

Москва. 2 февраля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и повышению аппетита инвесторов к рисковым активам, а также ослаблению геополитической напряженности вокруг России.

Курс доллара США составил 75,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 83,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,97 руб./EUR1, подешевев на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 66,65 копейки - до 80,46 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 февраля на 64,53 копейки, до 76,4849 руб./$1, и уменьшил курс евро на 50,43 копейки, до 86,2826 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно повышается к доллару и евро на дневных торгах. Инвесторы отыгрывают снижение геополитической напряженности вокруг РФ в отсутствие новых негативных новостей относительно украинского кризиса и в надежде на позитивный исход переговоров, которые в последние дни активно ведутся между западными политиками и руководителями России.

Между тем, в среду испанская газета El Pais опубликовала документ, в котором содержится ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года". Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.

В них содержатся такие многократно высказанные публично предложения НАТО, как возобновление работы представительств в Брюсселе и Москве для облегчения диалога, использование на полную существующих военных каналов коммуникации, чтобы продвинуть прозрачность и снизить риски, работа над предложением России о создании "телефонной "горячей линии" для поддержания срочных контактов".

В документе содержится призыв России к диалогу по существу по вопросам, вызывающим обеспокоенность Совета Россия-НАТО, для достижения "ощутимых результатов".

Составители ответа НАТО отмечают, что не готовы к компромиссам по принципиальным для альянса вопросам - таким как политика "открытых дверей". Также НАТО не готов к инициативам, способным снизить способность альянса защищать входящие в него страны.

США и НАТО направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности в конце января. При этом сообщалось, что США попросили Россию не раскрывать письменные ответы на инициативы РФ по безопасности.

Москва не имеет отношения к публикации ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, материал в Кремле не комментируют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавил, что в Кремле данный материал видели.

Песков напомнил, что накануне на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин дал "общую, концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных для РФ вопросов". Он обратил внимание на три ключевых тезиса, высказанных Путиным. Во-первых, по словам президента России, "в свое время нас просто обманули, когда (НАТО) обещало не расширяться, но потом расширилось". Песков подчеркнул, что Путин образно выразился на этот счет, отметив, что "Россию просто кинули".

Второй посыл касался военных угроз для Крыма в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. "Президент сказал, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий. То есть доктринально Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым. В этом случае эвентуально или гипотетически - как хотите - в будущем, в обозримом или далеком, мы можем столкнуться с ситуацией, когда член НАТО Украина может напасть на Российскую Федерацию, а учитывая количество националистически настроенных элементов - причем не только внизу, но и наверху, в руководстве - этого нельзя исключать. И тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО", - отметил Песков.

Наконец, по словам Пескова, Путин обратил внимание на продвигаемый натовцами принцип "открытых дверей". "Тезис об этом нигде не зафиксирован. Такого тезиса доктринально нет. В статье 10 Устава (НАТО) говорится, что могут приниматься новые члены, но про "открытые двери" нигде не говорится. Это тоже очень важно всем напомнить", - заключил пресс-секретарь президента.

В центре внимания глобальных рынков на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, итоги которых будут подведены в четверг. Эксперты полагают, что Европейский ЦБ поднимет ключевую ставку в конце этого года дважды на 10 базисных пунктов.

Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания на прошлой неделе ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщила о планах свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Курс денежно-кредитной политики ФРС не так далек от нейтрального уровня, как кажется, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Нейтральная ДКП означает, что центробанк не пытается ни ускорить, ни замедлить рост экономики. По оценкам Федрезерва, этому соответствует уровень ключевой процентной ставки в районе 2,5%. Сейчас ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) находится в диапазоне от 0% до 0,25%.

Однако с учетом того, что ФРС вскоре приступит к активному сокращению объема активов на своем балансе, общий курс монетарной политики может довольно быстро выйти на нейтральный уровень, отметил Баллард. Кроме того, доходность двухлетних гособлигаций США уже подскочила на 100 базисных пунктов, приводит его слова издание MarketWatch.

"В совокупности эти факторы придают мне уверенности в том, что мы не отстаем от экономического цикла. На самом деле мы проводим хорошую политику - возможно, со стороны так не кажется, поскольку мы пока не начали действовать", - сказал Баллард. "Такая политика сможет успешно взять под контроль инфляцию", - отметил глава ФРБ Сент-Луиса.

Баллард, известный своими "ястребиными" взглядами, в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов в среду, рынок ждет итогов февральской встречи представителей ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду снизилась на 0,17% - до $89,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,05% - до $88,24 за баррель.

. Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в среду. Рынок в целом ожидает, что на этом заседании будет принято решение продолжать в марте придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.

Также участники рынка оценивают еженедельные данные о запасах топлива в США, представленные накануне ночью Американским институтом нефти (API). Данные указали, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации при Минэнерго США будет опубликован в среду в 18:30 МСК.

"Рубль с открытия устремился вверх благодаря росту мировых рынков и нефти. Правда, нефтяные цены утром стали проседать, после чего совершили несколько резких разнонаправленных движений. Несмотря на это, российская валюта продолжила укрепляться, обновляя двухнедельный максимум к доллару. Развивающиеся валюты утром находились под давлением восходящих попыток доллара. Однако вскоре он устремился вниз, вызвав позитивный импульс в секторе, некоторые представители вышли в плюс. Российский долговой рынок пытается продолжить восстановление. Индекс гособлигаций RGBI повышается пятую сессию подряд, правда, сегодня демонстрирует довольно скромный рост. Рубль продолжает возвращать утраченные во время всплеска геополитических страхов позиции. Этому способствует и отсутствие покупок инвалюты ЦБ, которые осуществлялись в рамках бюджетного правила. Если внешний фон и геополитическая обстановка не испортятся, доллар может попытаться закрепиться под уровнем 76 рублей", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Текущее восстановление российской валюты происходит в рамках снятия перепроданности. Иными словами, происходит техническая коррекция, которая подкрепляется улучшением общего отношения к риску на этой неделе и дорогой нефти, которая отказывается отступать от верхней границы диапазона, не теряя из поля зрения психологическую отметку $90 за баррель Brent. Подспорьем для нашей валюты также служит ослабление доллара, который падает по всему спектру рынка с начала недели, следуя за снижением доходности трежерис и повинуясь общим рисковым трендам, которые ослабили спрос на защитную валюту. Однако потенциал роста рубля остается ограниченным, а понижательные риски никуда не исчезли. "Россиянин" лишь временно абстрагировался от геополитики, которая, очевидно, еще даст о себе знать. Напряженность здесь остается высокой, несмотря на вчерашние заявления Путина о желании России избежать негативных сценариев по Украине", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 8,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 8,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 9,12% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 17 б.п. - до 10,08% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 15 б.п. - до 10,21% годовых.