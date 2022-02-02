Акции GM привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Фридом Финанс"

Акции General Motors (GM) привлекательны для долгосрочных инвестиций с прогнозной ценой на уровне $70 за штуку, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Один из крупнейших американских автопроизводителей General Motors Company (GM) отчитался за октябрь-декабрь 2021 года по выручке хуже ожиданий, но представил уверенные прогнозы на следующие кварталы. Акции GM на данный момент выглядят привлекательно, особенно с долгосрочной точки зрения. Рекомендуем бумаги к покупке при целевой цене на уровне $70 за штуку", - пишут эксперты инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.