S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4530-4380п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4530-4380 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, пробив уровень Фибоначчи 0,5. RSI по-прежнему растет, оставаясь, однако, около 50 пунктов, что сигнализирует о равных силах "быков" и "медведей". Индикатор MACD указывает на завершение нисходящего движения, но сигнала к развороту пока нет. Ближайшая поддержка находится в области 200-дневной скользящей средней", - отмечают эксперты.

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