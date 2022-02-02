ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 50 б.п. на февральском заседании - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. на февральском заседании, сообщается в обзоре Райффайзенбанка.

"Следующим важным событием для рынка ОФЗ станет первое в 2022г заседание ЦБ по ключевой ставке, которое состоится уже на следующей неделе (11 февраля). Сдержанная реакция регулятора, скорее всего, сможет дать дополнительный импульс для удорожания ОФЗ - например, ожидания по ключевой ставке, заключенные в процентных свопах, сейчас, на наш взгляд, очень пессимистичны, в них заложено повышение вплоть до 150 б.п. Мы полагаем, что сохраняющаяся на плато инфляция (как годовая, так и месячная с исключением сезонности) и стабилизировавшиеся, хоть и на повышенном уровне, инфляционные ожидания не вызовут чрезмерно жесткой реакции со стороны ЦБ, и повышение ставки на 50 б.п., по нашему мнению, остается одной из наиболее вероятных опций", - пишут аналитики Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

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