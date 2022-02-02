Котировки нефтяных фьючерсов могут снова превысить уровень $90/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут снова превысить уровень $90 за баррель Brent в среду, если данные по запасам от Минэнерго США за неделю покажут снижение, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Эксперты банка напоминают, что 1 февраля состоялось заседание техкомитета ОПЕК+ - по его итогам не было дано рекомендаций по изменению текущего плана добычи, а прогноз по профициту на нефтяном рынке в 2022г был снижен на 0,1 млн барр./сутки до 1,3 млн барр./сутки. Опубликованные ночью недельные данные по запасам от Американского института нефти (API) показали их неожиданное снижение. Так, за неделю запасы нефти в США снизились на 1,64 млн барр, в то время как ожидался их рост на 1,83 млн барр.

"Тем не менее бензиновые запасы за неделю выросли сразу на 5,82 млн барр., что ограничивает позитив на нефтяном рынке, - отмечают аналитики. - На этом фоне сегодня фьючерсы Brent не показывают ярко выраженной динамики и продолжают торговаться около $89,2/барр. В центре внимания в среду будет основная встреча ОПЕК+, впрочем, вряд ли она преподнесет рынку особые сюрпризы. На этом фоне более важными для котировок сегодня могут быть официальные данные по запасам от Минэнерго США. Если они также будут свидетельствовать о снижении запасов за неделю, то фьючерсы Brent смогут вновь превысить уровни в $90/барр.".

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