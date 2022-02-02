"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целью 618 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Globaltrans с целевой ценой 618 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: 529 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Порядка 63% выручки компании приходится на долгосрочные контракты с крупными клиентами. Увеличение объемов грузовых железнодорожных перевозок, сохраняющаяся положительная динамика ставок на рынке полувагонов, а также продление долгосрочных сервисных контрактов с крупными клиентами благоприятно скажутся на финансовых метриках и акционерной стоимости компании", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага демонстрирует разворотные сигналы после ощутимого снижения. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 618 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 529 рублей риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,28", - указывает аналитик "Финама".

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории РФ, стран СНГ и Балтии.

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