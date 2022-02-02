Долгосрочная перспектива цены акций AMD умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива цены акций Advanced Micro Devices (AMD) остается умеренно позитивной, говорится в комментарии BCS Express.

"Мы наблюдаем технический отскок вверх на рынке акций США и пока нет уверенности что он перейдет в фазу роста. На фоне этого акции AMD не подходят для долгосрочного инвестирования от текущих уровней, так как есть риск большего снижения. Зато это дает возможности для краткосрочных спекуляций. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной за счет продолжающейся тенденции цифровизации мира и большого спроса на чипы: от компьютеров до дата-центров. AMD продолжает наращивать долю на рынке, вытесняя Intel Corp., что будет оставаться драйвером роста в текущем году", - указывает эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.