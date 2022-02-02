"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Polymetal с целью 1656 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитики инвесткомпании Сергея Жителева.

Эксперт отмечает, что на фоне сохранения мировых цен на золото на комфортном уровне выше $1800 за унцию акции российских золотодобытчиков продемонстрировали резкое падение. По его мнению, в условиях макроэкономической и геополитической неопределенности бумаги золотодобывающих компаний, являясь защитным активом, позволят сгладить и сбалансировать динамику портфеля.

"Текущий момент является благоприятным для покупки акций Polymetal, - полагает Жителев. - В 2022г компания нарастит производство золотого эквивалента на 1,4% и продолжит расширять производственные показатели в ближайшие пять лет. Снижающийся CAPEX, пик которого был пройден в 2021г, также окажет дополнительную поддержку FCFF и дивидендам. Согласно нашим расчетам, совокупные выплаты Polymetal по итогам текущего года составят 92 руб. на акцию, что обеспечит доходность на уровне почти 8% - значительно выше отечественных и зарубежных аналогов. Дополнительным драйвером роста котировок выступает потенциальное увеличение веса компании в индексе MSCI Russia в результате окончательного выхода PPF Group из капитала компании. Мы возобновляем покрытие Polymetal с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 1656 руб.".

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