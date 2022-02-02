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02 февраля 2022 года 11:38

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром и на ослаблении рисков геополитики, но "бычий" настрой ослаб

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост вслед за мировыми площадками и на ослаблении рисков геополитики, однако "бычий" настрой ослаб из-за забуксовавшей в росте нефти; индекс Мосбиржи консолидируется у 3550 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3552,7 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1464,41 пункта (+0,5%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,4%.

Доллар просел до 76,43 руб./$1 (-0,38 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре во вторник продолжили обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России в контексте письменной реакции США и НАТО на переданные им проекты международно-правовых соглашений. "Министр акцентировал императивный характер наших требований о добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ", - говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства. "Обсуждены возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают изучаться", - отмечается в сообщении.

При обсуждении ситуации на Украине Лавров призвал "вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению Минских договоренностей", заявили в МИД РФ.

По оценке старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций утром подрос на внешнем оптимизме, а также практически отыграл геополитическую премию. Теперь инвесторы ждут нового катализатора для дальнейшего движения.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, покупки на мировых рынках продолжают преобладать, несмотря на учет инвесторами возможности активного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Инвесторы ожидают 5 подъемов ставки американским регулятором в рамках 2022 года, а также старт программы сокращения баланса, параметры которой могут быть оглашены на одном из ближайших заседаний, что покажет скорость оттока долларовой ликвидности с рынков.

Индекс Мосбиржи пытается выйти к максимумам вторника, что пока подогревает вероятность реализации сценария продолжения восстановления с целями в районе 3800-3900 пунктов, считает аналитик.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, оптимизм на западных биржах лишь не дает российским акциям упасть.

Росту рынка акций РФ препятствуют политические факторы. В конце прошлой недели вроде бы наметилась передышка в нагнетании антироссийской истерии, но оказалось, что Запад просто взял паузу, чтобы посильнее вдохнуть. Безрезультатно закончились телефонные переговоры Блинкена и Лаврова во вторник, пока непонятно, насколько сильными и болезненными будут новые анонсированные Лондоном санкции. В таких условиях инвесторы не спешат покупать российские акции.

Неуверенный рост акций Сбербанка и "Газпрома" говорит о завершении фазы отскока и большой вероятности начала новой волны снижения, как только для этого будет повод. Поэтому среднесрочным инвесторам лучше осторожно сокращать долю акций в портфелях, а спекулянтам нужно готовиться к открытию "шортов", наиболее привлекательно для которых выглядят госкомпании (Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP), ВТБ, "Роснефть"). Они могут в наибольшей степени пострадать от готовящихся западных санкций, а их фундаментальная сила сейчас отходит на второй план.

На заседании ОПЕК+ с очень большой вероятностью будет принято решение продолжить увеличивать добычу на 400 тыс. б/с ежемесячно. Не исключено, что это станет поводом для резкого взлета котировок нефти Brent выше $90 за баррель и последующей коррекции "по факту события", хотя многое будет зависеть от риторики нефтяных министров. В случае снижения нефти ситуация на российском рынке акций значительно ухудшится, индекс МосБиржи с большой охотой отправится сверху вниз тестировать на прочность отметку 3500 пунктов, считает Антонов.

Индексы в США накануне выросли на 0,7-0,8%, несмотря на негативное начало торгов, в центре внимания инвесторов находились корпоративные отчеты и данные индекса деловой активности в производственном секторе в США за январь (ISM Manufacturing). Индекс в январе снизился до минимальных с сентября 2020 года 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта при прогнозах снижения до 57,5 пункта.

Рост индексов в последние три сессии дал инвесторам надежду, что на рынке началось восстановление после провального начала года, поддержку оказывает сильный сезон корпоративной отчетности.

В Азии во вторник индексы акций также продолжили подъем (австралийский ASX Australia подрос на 1,2%, японский Nikkei 225 - на 1,7%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,3-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Цены на нефть в среду стабилизируются после роста, рынок ждет итогов февральской встречи представителей ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $89,12 за баррель (-0,04%), мартовский фьючерс на WTI стоит $88,21 за баррель (+0,01%).

Министры стран ОПЕК+ на встрече в среду могут принять решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.

Тем временем, как отмечают аналитики, многие страны ОПЕК+ пока не смогли нарастить добычу до согласованного уровня, так что по факту альянс перевыполняет соглашение о сокращении нефтедобычи.

Также участники рынка оценивают еженедельные данные о запасах топлива в США, представленные накануне ночью Американским институтом нефти (API). Данные указали, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации при Минэнерго США будет опубликован в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Квадры" (MOEX: TGKD) (+14,2%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,7%).

Подешевели бумаги "Квадры" (-5,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,9%).

Обыкновенные акции ПАО "Квадра" скорректировались после роста накануне почти на 61%, при этом "префы" продолжают дорожать на новостях о продаже пакета 82,47% акций компании структуре "Росатома".

Как сообщалось накануне, группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра". "Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", - говорится в сообщении "Онэксима".

По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд руб. Это примерно совпадает с оценкой компании, проведенной PwC по заказу "Онэксима". Консультанты оценивали 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд руб., сообщал ранее "Интерфакс".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 25,93 млрд рублей (из них 9,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,58 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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