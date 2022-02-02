"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Газпрома

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Рынок газа позитивно отреагировал на новость о наращивании "Газпромом" поставок газа по украинскому маршруту (пункты Суджа и Сохрановка) и возобновлении прокачки газа в Германию по газопроводу Ямал-Европа - цена форвардного контракта на сутки вперед на хабе TTF снизилась во вторник на 11% (до менее $900/тыс. куб. м.). Рост спроса на российский газ может быть связан с более низкими контрактными ценами на февраль, поскольку они привязаны к январским спотовым ценам (которые оказались примерно на 25% ниже м/м). Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Газпрому", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 2,9x и предлагает дивидендную доходность 16%", - указывают эксперты.

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