Идея дня: стоит обратить внимание на евробонды Lukoil-26 и Gazprom-27 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам для долларовых среднесрочных инвестиций стоит обратить внимание на еврооблигации Lukoil-26 и Gazprom-27, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторы со среднесрочным горизонтом инвестиций могут обратить внимание на евробонды Lukoil-26 c доходностью 4,4% годовых. Их спред к доходности облигаций сопоставимых нефтяных компаний расширился на 150 б.п. за последние месяцы, несмотря на более сильное кредитное качество и меньшую зависимость бизнес-модели "Лукойла" от динамики цен на нефть. Также инвесторы могут рассмотреть покупку Gazprom-27 с доходностью 4,9% годовых", - отмечают эксперты.

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