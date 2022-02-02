Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России, еврозоне и США:

- Состоится заседание ОПЕК+ по вопросам нефтедобычи;

- В России выходят индекс потребительских цен за неделю и данные по промышленному производству за декабрь;

- В еврозоне ожидается индекс потребительских цен за январь;

- В США выйдет сводка Управления энергетической информации (EIA) по запасам углеводородов за неделю.

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