Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 9,4-9,5% в среду - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 9,4-9,5% годовых в течение торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Минфин РФ во вторник сообщил, что планирует в среду провести безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 26237 (погашение 14.03.2029 года). "С учетом сохраняющейся неопределенности относительно пика повышения ключевой ставки ЦБР ожидаем умеренный спрос на аукционе и размещение нового госдолга в объеме 20-30 млрд руб. Накопленная подушка ликвидности позволяет Минфину РФ сместить заимствования на период более благоприятной конъюнктуры. Поэтому Минфин, скорее всего, продолжит тактику по размещению гособлигаций с минимальной премией к вторичному рынку и отсечет заявки с премией более 5 б.п. по доходности", - отмечает эксперт ПСБ.

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