Возможно укрепление рубля к уровню 76 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару в сторону уровня 76 руб./$1 на торгах в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром в среду благоприятный фон для укрепления рубля сохраняется: фьючерсы на индексы развитых рынков преимущественно в плюсе, нефть пытается возобновить рост после экспирации фьючерсов. При этом валюты ЕМ сейчас демонстрируют разнонаправленную динамику. Отметим, что после двухнедельного перерыва вновь возобновляется аукцион ОФЗ, что может поддержать рубль в ходе торгов. Техническая картина на данный момент выглядит в пользу рубля. Мы считаем, что пара доллар/рубль в среду продолжит снижаться в сторону 76 руб./$1 (локальный уровень поддержки)", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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