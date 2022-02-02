Шансов на серьезное укрепление у рубля пока нет - "Алор Брокер"

Шансов на серьезное укрепление у рубля по отношению к доллару в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Продолжается рост курса рубля. Основной причиной силы "россиянина" является прекращение покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила. К сожалению, вряд ли это продлится долго, поэтому у рубля нет никаких шансов на серьезный рост. Сильной поддержкой по паре доллар/рубль выступает район чуть ниже отметки 75 руб./$1. Скорее всего, при приближении к ней ЦБ вновь выйдет на рынок в качестве покупателя валюты", - пишет эксперт в комментарии.

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