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02 февраля 2022 года 09:25
Шансов на серьезное укрепление у рубля пока нет - "Алор Брокер"
Шансов на серьезное укрепление у рубля по отношению к доллару в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Продолжается рост курса рубля. Основной причиной силы "россиянина" является прекращение покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила. К сожалению, вряд ли это продлится долго, поэтому у рубля нет никаких шансов на серьезный рост. Сильной поддержкой по паре доллар/рубль выступает район чуть ниже отметки 75 руб./$1. Скорее всего, при приближении к ней ЦБ вновь выйдет на рынок в качестве покупателя валюты", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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