Нефтяные цены демонстрируют сдержанный рост

Американские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе. Фондовые индексы Японии и Австралии растут в среду. Цены на нефть демонстрируют сдержанный рост в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы, снижавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в плюсе и продлили серию повышений до трех торговых дней подряд.

Январь все три основных индекса завершили падением из-за опасений, что Федеральная резервная система будет резко ужесточать денежно-кредитную политику в попытке сдержать инфляцию, что негативно отразится на темпах экономического роста. Рынки ожидают, что Федрезерв минимум четырежды повысит ставку в текущем году, а также приступит к сокращению объема активов на своем балансе.

Мнение рынка разделяет глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. Во вторник он сказал, что готов поддержать четыре повышения ставки в 2022 году, на 25 базисных пункта каждое. При этом Харкер в этом году не является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Однако рост индексов в последние три сессии дал инвесторам надежду, что на рынке началось восстановление после провального начала года.

"Инвесторы по-прежнему продолжают покупать акции на просадках, поскольку оптимизм рынка поддерживает сильный сезон отчетности, ведь большинство отчитавшихся компаний превысили прогнозы", - написал специалист по теханализу в ActivTrades Пьер Вейре.

"С технической точки зрения, большинство индексов зафиксировали хорошие отскоки от основных уровней поддержки и теперь тестируют ключевые уровни сопротивления. Если эти уровни будут взяты, откроется путь к широкому ралли, в ходе которого индексы могут обновить рекордные максимумы в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - добавил он.

Во вторник в центре внимания инвесторов находились корпоративные отчеты и данные индекса деловой активности в производственном секторе в США за январь (ISM Manufacturing). Индекс в январе снизился до минимальных с сентября 2020 года 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Акции службы экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) подскочили в цене на 14%. В четвертом квартале компания вернулась к прибыли и увеличила выручку на 11,5%, а также объявила о повышении квартальных дивидендов на 49%.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) увеличилась на 5% после того, как компания дала сильный прогноз для выручки в четвертом квартале.

Как ожидается, в октябре-декабре прошлого года выручка AMC взлетела до $1,17 млрд со $162,5 млн за аналогичный период годом ранее, а чистый убыток будет в диапазоне от $194,8 млн до $114,8 млн против убытка в $946,1 в четвертом квартале предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают выручки на уровне $1,09 млрд и убытка в $119 млн.

Рыночная стоимость Exxon Mobil (SPB: XOM) поднялась на 6,4% после того, как самая дорогая нефтедобывающая компания в США отчиталась о прибыли за четвертый квартал и увеличила выручку почти в два раза.

Бумаги AT&T Inc. (SPB: T) подешевели на 4,2%. Телекоммуникационная компания сообщила о планах выделить в отдельную компанию бизнес, который будет образован в результате слияния медиаподразделения WarnerMedia и Discovery. Акции объединенной компании будут распределены между акционерами AT&T, при этом дивиденды будут снижены до примерно $1,11 с $2,08 на акцию.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) опустилась на 0,6% на новости об отзыве 53,9 тыс. автомобилей из-за проблем с безопасностью, связанных с ПО режима автономного вождения.

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали бумаги самолетостроительного концерна Boeing Co. (SPB: BA), химической компании Dow Inc. (SPB: DOW) и платежной системы Visa Inc. (SPB: V), подорожавшие на 4,1%, 3,5% и 2,7% соответственно. В число лидеров падения вошли акции производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и страховщика UnitedHealth Group (SPB: UNH), потерявшие по 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 273,38 пункта (0,78%) и составил 35405,24 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 30,99 пункта (0,69%) - до 4546,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 106,12 пункта (0,75%) и составил 14346 пунктов.

Фондовые индексы Японии и Австралии растут в ходе торговой сессии в среду, следуя за динамикой основных американских индикаторов на закрытие торгов.

Торги на биржах материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не ведутся по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.

Японский Nikkei к 8:30 мск прибавил 1,7%.

Среди компонентов индекса в лидеры подъема выходят акции металлургической Pacific Metals Co. Ltd. (+7,7%), IT компании CyberAgent Inc. (+7,6%) и инвесткомпании Nomura Holdings Inc. (+6,8%).

Бумаги SoftBank Group Corp. дорожают на 2,6%, производителя электроники Sony Group Corp. - на 4,3%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 2,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,17%.

В лидеры роста в Австралии вышли акции горнодобывающих компаний Champion Iron Ltd. (+6,2%), Allkem Ltd. (+4,7%), Pilbara Minerals Ltd. (+4,6%), IT компании Computershare Ltd. (+4,5%).

Акции крупнейших горнодобывающих компаний в мире BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подорожали на 1,6% и 2,3% соответственно.

Бумаги телекоммуникационной Telstra Corp. Ltd. прибавили в цене 1%. Оператор связи планирует инвестировать 1,6 млрд австралийских долларов ($1,1 млрд) в два проекта по расширению оптоволоконных сетей и строительству региональной инфраструктуры для ViaSat Inc.

Биржевой индекс Новой Зеландии S&P/NZX 50 Gross поднялся на 1,9%. Власти страны в среду сообщили, что уровень безработицы в Новой Зеландии в четвертом квартале 2021 года составил 3,2% - рекордный минимум. Министр финансов страны Грант Робертсон заявил, что это "чрезвычайно позитивный" результат и свидетельство того, что бизнес продолжает нанимать людей, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19.

Цены на нефть демонстрируют сдержанный рост в ходе торгов в среду, рынок ждет итогов февральской встречи представителей ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в среду составляет $89,5 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 10 центов, до $89,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,51 за баррель, что на $0,31 (0,35%) выше итогового значения сессии во вторник. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 5 центов и составила $88,2 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в среду. Рынок в целом ожидает, что на этом заседании будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.

"Пусть консенсус предусматривает сохранение статус-кво и продолжение постепенных повышений добычи в марте, но любые комментарии по поводу их более долгосрочных взглядов могут спровоцировать существенные колебания на рынке", - сказал аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Тем временем аналитик Commerzbank Карстен Фритш отметил, что многие страны ОПЕК+ пока так и не смогли нарастить добычу до согласованного уровня, так что по факту альянс перевыполняет соглашение о сокращении нефтедобычи.

Также участники рынка оценивают еженедельные данные о запасах топлива в США, представленные накануне ночью Американским институтом нефти (API). Данные указали, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации при Минэнерго США будет опубликован в среду в 18:30 МСК.