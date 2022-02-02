Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 2 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствию новых важных сообщений на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре во вторник продолжили обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России в контексте письменной реакции США и НАТО на переданные им проекты международно-правовых соглашений. "Министр акцентировал императивный характер наших требований о добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ", - говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства. "Обсуждены возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают изучаться", - отмечается в сообщении.

При обсуждении ситуации на Украине Лавров призвал "вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению Минских договоренностей", заявили в МИД РФ.

Американские фондовые индексы, снижавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в плюсе и продлили серию повышений до трех торговых дней подряд. Январь все три основных индекса завершили падением из-за опасений, что Федеральная резервная система будет резко ужесточать денежно-кредитную политику в попытке сдержать инфляцию, что негативно отразится на темпах экономического роста. Рынки ожидают, что Федрезерв минимум четырежды повысит ставку в текущем году, а также приступит к сокращению объема активов на своем балансе. Однако рост индексов в последние три сессии дал инвесторам надежду, что на рынке началось восстановление после провального начала года.

Во вторник в центре внимания инвесторов находились корпоративные отчеты и данные индекса деловой активности в производственном секторе в США за январь (ISM Manufacturing). Индекс в январе снизился до минимальных с сентября 2020 года 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром также демонстрируют умеренно позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет почти 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,3%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,44% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на американском рынке акций 2 февраля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в среду слегка подрастают. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $89,32 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $88,32 за баррель, прибавив 0,14% по отношению к закрытию 1 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,35 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,115 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 февраля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, составив 728,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (+1,06%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,62%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефт-001Р-13" (-5,5%), "РЖД-001P-20R" (-1,3%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Солид-лизинг" завершило размещение выпуска облигаций 1-й серии на 400 млн рублей. Размещение началось 28 декабря 2021 года. Срок обращения выпуска - 5 лет. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала в дату выплаты 3-19-го купонов, 15% - в дату выплаты 20-го купона.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-17 на уровне 10,2% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Объем выпуска банк не раскрывал. Сбор заявок на выпуск прошел 1 февраля. Техразмещение предварительно запланировано на 8 февраля.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила порядок определения ставок 17-20-го купонов облигаций серий БО-01 и БО-07. Размер ставки каждого купонного периода будет равен сумме ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, и 1%. но не менее 0,01% годовых. Таким образом, ставка 17-го купона составит по выпускам 9,5% годовых. Оба 10-летних выпуска компания разместила в феврале 2014 года по ставке 8,9% годовых. Объем облигаций серии БО-01 - 15 млрд рублей, серии БО-07 - 20 млрд рублей. 10 февраля по займам предстоит исполнение оферт.