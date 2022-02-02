"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Intel до $63

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Intel Corp. до $63 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Intel отчиталась за четвертый квартал лучше общерыночных ожиданий, однако "гайденс" по прибыли разочаровал инвесторов. Мы оцениваем квартальные результаты компании нейтрально положительно. С одной стороны, эмитент смог значительно превзойти консенсус по выручке, отчиталась лучше ожиданий по прибыли и подает надежды на то, что сможет получить 2-3% рынка GPU в 2022-2023 гг. (в отчетности планируется выделить этот бизнес в отдельный сегмент). С другой стороны, мы отмечаем сильное конкурентное давление со стороны компании Advanced Micro Devices (AMD:) ее новые 5-нм чипы (включая Genoa), которые должны появится в текущем году, могут поставить серверный и потребительский сегменты Intel в уязвимое положение. Повышаем целевую цену по бумаге до $63, рекомендация - "покупать", - пишет старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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