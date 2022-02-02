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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Скорость текущего подъема индекса Мосбиржи, возможно, замедлится в ближайшее время - BCS Express
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02 февраля 2022 года 09:03

Скорость текущего подъема индекса Мосбиржи, возможно, замедлится в ближайшее время - BCS Express

Скорость текущего подъема индекса Мосбиржи, возможно, замедлится в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс Мосбиржи уперся в зону технического сопротивления 3580-3595 пунктов. В случае преодоления этих рубежей далее цели сместятся ближе к 3680-3720 пунктам. При этом скорость подъема в ближайшее время может замедлиться. Это касается как уверенно отскочивших американских индексов, так и российского рынка. Смешанная динамика наших "голубых фишек" во вторник уже это подтверждает. Для продолжения по-настоящему уверенного роста в первую очередь нужны признаки потепления на геополитическом "фронте", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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