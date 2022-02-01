Рынок акций РФ вечером растерял большую часть утреннего роста из-за просевшей Америки

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне локального ослабления геополитической напряженности и в ожидании новостей с переговоров главы МИД РФ с госсекретарем США, однако к закрытию основных торгов индексы растеряли большую часть утреннего роста из-за фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции рынка США и забуксовавшей нефти. В лидерах роста выступили акции "Квадры", взлетевшие более чем на 60% и достигшие уровня весны 2011 года на новостях о продаже крупного пакета бумаг компании структуре "Росатома".

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3548,17 пункта (+0,5%, утром максимум составил 3594,32 пункта), индекс РТС - 1457,64 пункта (+1,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 10,6%.

Доллар США упал до 76,69 рубля (-0,63 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+10,6%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,3% "префы"), "Московской биржи" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%).

Цена газа в Европе упала ниже $900 за тысячу кубометров на фоне роста поставок газа "Газпрома" по украинскому коридору и падению реверса в Польшу. Главной новостью дня на газовом рынке Европы стало увеличение прокачки российского газа через Украину вдвое: на 1 февраля объем прокачки вырос до 107,7 млн куб. м, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м). В январе транзит "Газпрома" через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки, что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Во вторник состоится телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, очной встречи пока не планируется, заявили в МИД РФ. Темой разговора станет российская реакция на ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ, отметил МИД РФ.

Как отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, рынок акций РФ во вторник продолжил восстановление, индекс МосБиржи прибавил за последние 6 торговых сессий порядка 10%. Второй день подряд лучше рынка торговались компании технологического сектора на фоне ралли в США. После масштабной коррекции IT-сегмента в течение января, инвесторы находят текущие оценки активов привлекательными, даже в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. На этой неделе существенных рисков для сектора не наблюдается, однако 9 февраля выйдут данные об инфляции в США за январь - рост показателя выше ожиданий рынка может оказать существенное давление на технологические компании и просигнализировать о дальнейшем ужесточении монетарной политики регулятора.

По оценке старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, повышение рынка укладывается в рамки технической коррекции после январского срыва вниз. Инвесторы продолжают покупать, пользуясь сглаженным геополитическим фоном и общим интересом к риску на мировых рынках капитала. В частности, на уменьшение рисков указывает тот факт, что Минфин РФ запланировал на среду аукцион по размещению ОФЗ после 2-недельного перерыва (Минфин РФ 19 и 26 января не проводил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации - прим. ИФ).

На ближайшее время запланирован ряд переговоров дипломатов, это позволяет надеяться на благополучный исход дела. Основную часть предыдущих продаж инвесторы уже выкупили, дальше им потребуются фундаментальные поводы для продолжения покупок, полагает Силаев.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, во вторник рынок акций не смог продолжить уверенный рост на противоречивом внешнем фоне. Индекс МосБиржи в итоге сохранил позиции вблизи отметки 3550 пунктов, но не смог закрепиться выше, что стало бы подтверждением сценария восстановления с целями в районе 3800-3900 пунктов.

Рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам благодаря снижению геополитических рисков и высокой нефти. При этом пара доллар/рубль торгуется выше уровней, обоснованных с точки зрения фундаментальных факторов - более адекватным выглядит отступление американской валюты в диапазон 73-75 руб./$1. В случае дальнейшего снижения геополитической напряженности уже на этой неделе доллар может отступить к верхней границе данного коридора.

Руководитель отдела управление акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик также отмечает в качестве драйверов роста снижение напряженности информационного поля. В ближайшее время основными факторами выступят внешний и новостной фон и дальнейшая динамика цен на энергоносители. Волатильность на фондовых площадках в краткосрочной перспективе сохранится.

Настроения на мировых площадках умеренно позитивные. Спрос на нефть по-прежнему остается высоким, что держит котировки Brent вблизи $89-90 за баррель. Вечером в фокусе инвесторов будут данные по запасам углеводородов от Американского института нефти (API). В случае роста запасов котировки нефти могут немного снизиться.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отмечает, что восстановительная динамика рынка акций РФ стала более умеренной - участники торгов проявляли сдержанность перед новыми геополитическими сигналами. Они могут поступить по итогам телефонных переговоров представителей МИД США и РФ. Кроме того, в среду ожидается беседа по телефону президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Любого рода негатив со стороны внешней политики может вернуть давление на рублевые активы.

Также в среду состоится заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс объявит об уровне добычи альянса в следующем месяце. Консенсус ожиданий в этот раз довольно уверенно закладывает сохранение текущих темпов наращивания нефтедобычи на уровне 400 тыс. б/с в месяц. Индекс МосБиржи в среду может формироваться в диапазоне 3480-3620 пунктов, считает Бахтин.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,6%, японский Nikkei 225 - на 0,3%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,8-1,1%), но проседают Штаты (основные индексы теряют 0,1-0,5%).

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в январе упал до 57,6 пункта (минимум с сентября 2020 года) при прогнозах снижения до 57,5 пункта с декабрьских 58,8 пункта.

Федрезерв будет поднимать процентные ставки в этом году более агрессивно, чем ожидалось ранее, полагают аналитики Goldman Sachs. Теперь они прогнозируют пять повышений по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года диапазон ставки будет составлять 1,25-1,5% годовых. Первый подъем ожидается в марте, последующие - в мае, июле, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может с июня начать сокращение объема активов на балансе, полагают в Goldman Sachs.

Цены на нефть во вторник после локальной коррекции вернулись к прежним уровням и остаются вблизи максимумов за 7 лет. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $89,26 за баррель (без изменений и +0,8% в понедельник), мартовский фьючерс на WTI стоит $88,08 за баррель (-0,1% и +1,5% накануне).

По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный подъем за год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждут заседания министров стран ОПЕК+ 2 февраля и решения продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Квадра" (+60,9%, до 0,013 рубля; +39,8% "префы", до 0,009535 рубля), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+9,9%), бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,2% и +7,3% "префы"), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+5,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,3%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+3,1%), акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,8%).

Группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра", сообщили стороны. "Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", - говорится в сообщении "Онэксима". По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд рублей. Это примерно совпадает с оценкой компании, проведенной PwC по заказу "Онэксима". Консультанты оценивали 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-8,4%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (-3,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 132,17 млрд рублей (из них 40,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 18,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,07 млрд рублей на акции "Яндекса").