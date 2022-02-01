Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Capri Holdings и "Магнита" на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Capri представит финансовую отчетность 2 февраля. По мнению аналитиков, квартальная выручка и прибыль, вероятно, превысят консенсус на фоне сильного спроса в Европе и США. Программа байбэк на $1 млрд может быть ускорена на фоне сильной отчетности.

"Магнит" опубликует финансовую отчетность 4 февраля. Эксперты ожидают сильную квартальную отчетность на фоне устойчивого спроса и роста рентабельности. Рентабельность по итогам года может вырасти, несмотря на приобретение сети "Дикси", полагают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.