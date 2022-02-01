Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на риск, пятилетний CDS снизился до 217 пунктов

Москва. 1 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг снизилась за день на 6 базисных пунктов - до 217 пунктов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 0,5 базисного пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 107,89% от номинала, что соответствует доходности 4,02% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к 31 января на 4 базисных пункта, до 102,78% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 1,26% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 2 пункта, составив 276 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 83 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 117,7% от номинала (доходность снизилась на 5,5 базисного пункта - до 4,58% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 42 базисных пункта - до 112,46% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 4,66% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 37 базисных пунктов - до 103,12% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов, до 3,96% годовых), а самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 2 базисных пункта, до 104,02% от номинала (его доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 2,33% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 109,11% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 4,63% годовых), выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 19 базисных пунктов, до 100,72% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 4,1% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торговались в "зеленой зоне". Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 10 базисных пунктов - до 4,26% годовых, а самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году - на 2 базисных пункта, до 4,63% годовых. В целом на долговых рынках развивающихся стран во вторник доминировали позитивные настроения, в частности, процентные ставки десятилетних евробондов Мексики, Бразилии, Саудовской Аравии снизились на 1-3 базисных пункта. Пятилетний CDS на российский долг сегодня опустился на 6 базисных пунктов - до 217 пунктов. Глобальные инвесторы ожидают улучшения в ближайшее время дипломатических отношений между Россией и США. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывают также высокие цены на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.